Photo Credit To (Foto via WhatsApp)

Colisão moto x carreta na BR 369 em Andirá

Na manhã de sábado (20), por volta das 10h30min, um grave acidente aconteceu na BR 369 no Km 36+ 800, área urbana de Andirá próximo à um posto de combustível. No local um motociclista fazia sentido Andirá a Bandeirantes, quando acabou colidindo contra uma carreta de combustível que fazia uma conversão.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, o motociclista foi atendido pela equipe do Samu, resgate econorte, defesa civil, a equipe da PM também está no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto Socorro de Andirá.