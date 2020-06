Com 10 novos casos em 48h, Santo Antônio da Platina chega a 42 infectados pelo novo coronavírus

Crédito da foto Para Três pacientes diagnosticados com a doença estão internados no Hospital Regional, porém, estáveis - Foto: Antônio de Picolli

Em apenas 48 horas, 10 novos casos de Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, em Santo Antônio da Platina. A cidade agora contabiliza 42 casos da doença, mas o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus deve aumentar exponencialmente nos próximos dias, segundo o Departamento de Vigilância em saúde, que aguarda por resultados do Laboratório Central do Estado (Lacen) de outras 176 pessoas em investigação.

Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde desta segunda-feira (22), 381 casos suspeitos foram descartados até o momento e 22 pessoas se recuperaram da Covid-19 na cidade, que não registra óbito pela doença.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, informou que das 42 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, três estão internadas no Hospital Regional do Norte Pioneiro, porém, com os respectivos quadros clínicos considerados estáveis pelos médicos.

Gislaine reiterou sobre a importância em se manter o distanciamento social e os cuidados sanitários para combater a pandemia, principalmente agora, quando, segundo ela, o vírus circula de forma comunitária na cidade. “O risco de transmissão agora é grande, pois o vírus circula em todas as regiões da cidade. Portanto é fundamental que cada um faça a sua parte. Evitem sair de casa, usem máscara e apliquem as medidas sanitárias, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão e álcool em gel”, orienta a secretária.

Paraná

Boletim Epidemiológico divulgado na tarde desta segunda-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde revela 612 novos casos e 18 óbitos causados pelo novo coronavírus no Paraná, nas últimas 24 horas. O Estado soma 14.948 casos e 460 mortos em decorrência da doença.