Com 21 mil aplicações em um dia, Paraná chega a 184 mil vacinados contra Covid-19

Photo Credit To Foto: Daniel Castellano/SMCS

O Paraná vacinou 21.098 pessoas em 24 horas e atingiu nesta quinta-feira (04) a marca de 184.204 imunizadas contra a Covid-19. O número representa 77,1% das 238.871 doses distribuídas até o momento pelo Governo do Estado aos 399 municípios paranaenses.

O boletim não leva em consideração a segunda remessa da CoronaVac, que começou a ser encaminhada na terça-feira (02) às 22 regionais que formam o sistema público de saúde estadual. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), esse novo lote do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ainda não foi distribuído a todos os municípios selecionados.

São mais 132.779 doses, que foram destinadas para as regionais de Paranaguá (1ªRS), Pato Branco (7ª RS), Francisco Beltrão (8ª RS), Foz do Iguaçu (9ª RS), Cascavel (10ª RS), Toledo (20ª RS) e os municípios da região de Curitiba. Na próxima semana a distribuição irá alcançar as demais regiões do Estado.

De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela Sesa, em números absolutos as regionais que mais vacinaram foram a Metropolitana (2ª RS) com 54.719 pessoas; Londrina (17ª RS), com 16.532; Maringá (19ª RS), com 15.547; e Cascavel (10ª RS), com 12.073. As aplicações foram feitas em trabalhadores de saúde, pessoas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pessoas com deficiência severa e indígenas.

O balanço parcial é preliminar e foi divulgado pela Secretaria estadual da Saúde a partir de um levantamento interno realizado com as regionais e os respectivos municípios. A expectativa é que nos próximos dias o sistema integrado do Ministério da Saúde, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), funcione corretamente para divulgação de dados.

O DataSUS, sistema macro no qual está o SI-PNI, desenvolveu um módulo especial para receber os dados de todos os estados e que contempla informações como registro de vacinados, público-alvo, origem e lote de vacinas.

Segundo o boletim, as 184.204 aplicações da primeira dose da vacina contra o coronavírus foram divididas entre 166.094 trabalhadores da saúde (89,6%), 9.776 idosos com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência, 8.113 indígenas (4,5%) e 221 pessoas com deficiência severa.

DOSES – O Paraná recebeu 391.700 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Foram 265.600 (1º lote) e 39.600 (2º lote) doses da Coronavac/Instituto Butantan e 86.500 doses da Universidade de Oxford em parceria com o Laboratório AstraZeneca/Fiocruz.