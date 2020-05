Com mais três casos, Jacarezinho chega a 9 casos do COVID

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho divulgou uma nota no final da tarde desta sexta-feira, 22, que foram confirmados mais três casos do COVID 19 no município. Segundo a Página da Prefeitura Municipal um deles é um profissional de saúde, cujos sintomas (leves) começaram a surgir no dia 13 de maio. Ele fez exame de PCR em laboratório particular, com resultado detectável para COVID 19. Além dele, sua namorada também fez o teste com resultado positivo.

O comunicado ainda destaca que os dois estão bem e em isolamento domicilar até a próxima terça-feira, 26. O terceiro caso confirmado nesta sexta-feira é de uma menina de 12 anos, cuja a mãe está entre os casos confirmados anteriormente. Seu estado geral de saúde é bom.