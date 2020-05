Com revolver e pé de cabra furtam frentista no posto de gasolina

Crédito da foto Para Assessoria PM

Policiais Militares de Ibaiti conseguiram recuperar na madrugada desta segunda-feira, 25, um veículo de havia sido furtado durante uma ação num posto de combustível. Segundo relato do Boletim de Ocorrências 536320/2020 os militares receberam o chamado que três pessoas armadas (dois com revólveres e um com uma barra de ferro – tipo de pé de cabra) renderam o frentista e subtraíram o seu carro, dinheiro e mercadoria (latas de cerveja e energético).

Os Policiais Militares lograram êxito em localizar os suspeitos transitando num veículo no Distrito Campinho em Ibaiti. Eles conseguiram fugir da abordagem e adentraram num canavial, deixando o carro para trás. Dentro deste carro foram encontrados: duas blusas (reconhecidas pelo frentista como as usadas pelos marginais na hora do crime), um capacete, uma barra de ferro (pé de cabra), duas latas de cerveja e documentos pessoais de um dos ocupantes do veículo.

As buscas continuaram e carro roubado, pertencente ao frentista, foi localizado abandonado no Bairro Gralha Azul, área urbana de Ibaiti. Os veículos foram apreendidos e encaminhados para providências.