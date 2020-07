Com três casos ativos Cambará está perto de zerar covid-19 no município

Photo Credit To José Salim Haggi Neto – Prefeito de Cambará

A Secretaria de Saúde de Cambará atualizou o boletim do novo coronavírus na tarde desta quarta-feira (15) e confirmou que o município está próximo de zerar o número de pessoas doentes com a covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito José Salim Haggi Neto (MDB), através de uma live transmitida direto de seu gabinete. Na presença do Secretário de Saúde Francisco Peres e da Enfermeira Carolina Bittencourt, o prefeito anunciou que o município conta hoje com três pacientes que ainda estão sob cuidados médicos por conta da doença.

José Salim alertou que a região sul do país está vivendo o momento delicado com o aumento nos números de novos casos e também nas ocorrências de óbitos no Estado do Paraná.

“Estamos no auge da pandemia, nós temos notado que várias cidades estão tendo um aumento drásticos em relação aos casos, o nosso município tem mantido uma média estável graças ao trabalho que a secretaria de saúde tem feito, e gostaria de cumprimentar a todos que trabalham nas Unidades Básicas, no Pronto Socorro, na Unidade Sentinela, que tem se dedicado para que possamos passar por este momento difícil que é a pandemia”, frisou o prefeito, “não podemos relaxar, peço a todos que usem máscaras, álcool em gel e saiam de casa somente se for necessário”, acrescentou, reafirmando o pedido para que a população continue vigilante e siga o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde.