Com vacinas quase no fim, Paraná espera receber lote com 200 mil doses na próxima semana

Photo Credit To Foto: Jonathan Campos/AEN

Com a disponibilização de vacinas quase no fim, o Governo do Paraná espera receber mais um lote de imunizantes a partir da próxima semana. A expectativa, segundo o governador Ratinho Junior, é de que o estado receba cerca de 200 mil unidades, o que seria suficiente para aplicar duas doses em aproximadamente 100 mil pessoas. A fala do governador aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (17), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

Segundo Ratinho, um novo cronograma de disponibilização de vacinas deve ser apresentado aos governadores pelo ministro Eduardo Pazuello ainda nesta quarta-feira (17). “Claro que há uma falta de vacina no mundo. Os laboratórios não têm dado conta da necessidade que o mundo precisa, que é urgente, mas tem chego. A gente acredita que na semana que vem chega mais um lote, uma vez que a Fiocruz e o Butantan já estão produzindo um volume relativamente grande e isso deve chegar a 10 milhões de doses para o país entre o fim de fevereiro e o começo de março”, disse.

Até o momento, o Paraná recebeu quatro remessas de vacinas do Ministério da Saúde, totalizando 538.900 doses. Foram três grupos do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, somando 452.400 doses, e 86.500 aplicações do material elaborado pela Universidade de Oxford em conjunto com o Laboratório AstraZeneca/Fiocruz.

Ratinho Junior ainda disse que espera vacinar os grupos de risco, em especial idosos com mais de 60 anos de forma rápida. “A ideia é essa, vacinar em especial o grupo de risco. A gente acredita que com essa estruturação do governo federal, a gente consiga atingir isso rápido”, concluiu.

Apelo

Nesta quarta, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, fez um alerta de que só há doses até sexta-feira, para idosos acima de 85 anos, sem nenhuma previsão de convocação de novos grupos.

“Em carta ao Presidente do Brasil, peço ao Governo Federal um cronograma de envio das doses para assegurarmos o planejamento de vacinação. Nós temos capacidade para vacinar até 15 mil pessoas por dia, mas a velocidade de imunização dos Curitibanos depende da organização e distribuição pelo Ministério da Saúde das doses do imunizante”, postou.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba vacinou, até terça-feira (16), 57.768 pessoas. Foram vacinados 4.781 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 73 indígenas; 10.150 idosos e 42.764 profissionais dos serviços de saúde da cidade, incluindo as equipes de vacinação.