Comandante da PM fala sobre Semana Nacional do Trânsito e alerta sobre conscientização

Photo Credit To apitão Marcos Fernando Sanches Alarcon - Divulgação

O Comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, Capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, enalteceu a Semana Nacional do Trânsito e propôs medidas de conscientização a todos os envolvidos diretamente.

“Vivemos um período em que as pessoas se sentem inseguras no trânsito, pois tem muita gente abusando de sua condição de motorista”. Mas faz um alerta “todos nós somos agentes de transformação e capazes de mudar esse cenário atual”.

A Polícia Militar do Paraná é órgão responsável pelo controle e fiscalização da circulação de veículos através de seus agentes de trânsito. O Comandante afirma que a PM estará com operações que refletirá na educação para o trânsito e, quando necessário atuará com ações repressivas.

Capitão Alarcon é autor do livro “Policiamento de Trânsito Rodoviário” em parceria com o Capitão Alesandro Luis Wolski, escrito no período em que comandou o pelotão rodoviário no Norte Pioneiro. O livro retrata a observância da solidariedade ao próximo, respeito a sua dignidade e aos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.

O Oficial conclui salientando que para se chegar ao bem-estar social e garantia da segurança no trânsito é necessário que todos os envolvidos no evento sigam a tríade dos 3 Ps: Paciência, Prudência e Participação, pois sem uma delas o evento trânsito pode ser danoso.

Abaixo algumas orientações quanto ao comportamento do motorista defensivo:

– conhecer as leis de trânsito;

– usar cinto de segurança ou capacete com viseira;

– usar corretamente o veículo;

– prever situações de perigo e ser capaz de evitá-las;

– ser capaz de tomar decisões corretas e rápidas, a fim de evitar acidentes;

– não aceitar provocações no trânsito;

– não conduzir veículos com sono, cansado ou sob efeito de álcool ou medicamentos;

– dirigir e se instruir pelos painéis de instrumentos do veículo;

– não abusar da autoconfiança.