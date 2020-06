Comandante do 2º BPM recebe homenagem da Câmara Municipal de Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

O Comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, foi homenageado pela Câmara Municipal de Jacarezinho, durante Sessão Ordinária de 11/05/2020, em consequência sua ascensão a mais alta patente da Corporação: Coronel da Polícia Militar do Paraná, promoção esta que aguarda somente publicação de Decreto Governamental.

A “Referência Elogiosa” foi propositura do Vereador José Izaías Gomes – Zola, aprovada também pelos demais membros daquela honrada Casa de Leis, o qual, além das congratulações dirigidas ao Coronel Serra, enalteceu os excelentes serviços que o Comandante vem desempenhando na sua gestão à frente do 2º BPM, Unidade responsável pelo policiamento dos 22 municípios do Norte Pioneiro.