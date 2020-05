COMBATE À COVID-19: Prefeitura de W. Braz doa máscaras e desinfeta ruas

Crédito da foto Para Assessoria

A prefeitura de Wenceslau Braz iniciou na semana passada a distribuição de máscaras para a população e também a desinfecção de pontos de maior fluxo de pessoas. As medidas são uma resposta da gestão municipal para o avanço da doença no município, mesmo com todas as ações preventivas adotadas anteriormente.

A distribuição de máscaras começou pelo centro da cidade, em bancos, lotérica e comércios – locais que costumam ter maior fluxo de pessoas. No fim de semana equipes da prefeitura também levaram o material para ser distribuído na zona rural, inicialmente em bairros mais populosos.

No total são 5 mil máscaras a serem entregues para a população de Wenceslau Braz durante as próximas semanas. A ideia é garantir que, além do uso, também seja respeitado o tempo de duas horas de permanência com a mesma máscara, devendo haver a substituição após esse prazo.

Já a desinfecção das ruas com cloro concentrado visa reduzir a circulação do vírus. A medida foi feita durante a semana passada em ruas e calçadas de todo o centro da cidade, além de outros pontos que costumam ter maior movimentação de pessoas.

A aplicação do cloro deve voltar a acontecer nos próximos dias, seguindo orientações da 19ª Regional de Saúde de como e onde a desinfecção deve ser feita.

De acordo com o último boletim epidemiológico do governo do Estado sobre a Covid-19, Wenceslau Braz tem quatro casos confirmados da doença, sendo que um dos pacientes já se recuperou. Tanto ele quanto os outros infectados foram acompanhado de perto pelas equipes da secretaria municipal de Saúde, que ainda faz o monitoramento a pessoas próximas a todos que testaram positivo para a Covid-19.

“Já havíamos sido alertados que a doença chegaria, mais cedo ou mais tarde. Readequamos toda a estrutura de saúde do município para ter um atendimento diferenciado a pessoas com sintomas de doenças respiratórias e pacientes com outros sintomas, buscamos nos preparar para a situação e assim pudemos dar todo o suporte às pessoas que infelizmente tiveram a Covid-19. Temos agido com total transparência na divulgação dos dados, além de já ter tomado inúmeras medidas desde o começo de pandemia e tenho certeza que essas medidas evitaram que um número muito maior de cidadãos fosse infectado”, avalia o prefeito Paulo Leonar.

MEDIDAS PRÉVIAS

Entre as medidas adotadas anteriormente pelo município citadas pelo prefeito estão a suspensão do transporte coletivo, suspensão das aulas, desinfecção de ruas com cloro, paralisação do atendimento presencial do comércio e incansáveis campanha de conscientização da população a respeito dos cuidados a serem tomados com a doença.