Comerciante denuncia situação de abandono em cemitério platinense

Photo Credit To Fotos: Tiago Fernandes da Silva

O comerciante Tiago Fernandes da Silva gravou um vídeo recentemente para denunciar que o Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina, está abandonado pela prefeitura.

Na gravação ele culpa a prefeitura pela falta de manutenção e mostra o mato tomando conta do local.

Outro lado

Procurado pela reportagem, o responsável pela administração dos cemitérios São João Batista e Parque das Oliveiras, Diego Lemes da Silva, disse que “se cada um cuidasse do seu espaço a situação não estaria assim”.

Diego justificou que o mato cresce nas calçadas dos túmulos e não nas via de acesso, conforme mostram as imagens, portando, que a manutenção é de responsabilidade dos proprietários dos jazigos. “Fazemos a limpeza para que não ocorra estado de abandono pelos próprios proprietários, que não dão a devida manutenção no que é deles”, explica o servidor municipal, acrescentando. “Estamos com o quadro de funcionários reduzido por estarem no grupo de risco da Covid-19”, justifica.

Ele conclui informando que a prefeitura recolhe duas vezes por semana o lixo produzido pelos próprios usuários do cemitério, ponderando que “a palavra abandono não faz sentido”. E orienta: “as denúncias devem ser formalizadas diretamente no número 156”, canal da prefeitura para reclamações, sugestões e elogios.