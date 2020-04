Comércio em Jacarezinho reabre na segunda-feira

Após uma reunião de aproximadamente duas horas na sede da Câmara Municipal de Jacarezinho ficou definido a abertura do comércio local a partir da próxima segunda-feira, 27. A ação acontecerá com algumas restrições que serão comunicadas posteriormente por Decreto do Poder Executivo.

Na reunião da manhã desta terça-feira, 21, participaram representante da Associação Comercial, o Presidente da Câmara Fúlvio Boberg, a Promotora Maristela Carula, e o Prefeito Sérgio Eduardo.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg destaca que acontecerá a flexibilização do comércio após um longo debate e serão tomadas medidas semelhantes de cidades próximas.

A Presidente da ACIJA Ana Carla Molini ressalta que nesta semana os comerciantes poderão se preparar para as normas que serão destacadas no decreto para a prevenção do COVID 19. “Precisamos voltar a trabalhar e conseguimos chegar num meio termo para abertura do nosso comércio”, finaliza Ana Carla Molini.