Comércio Ficará Fechado Até 20 De Abril

Crédito da foto Para Marcos Junior

Uma reunião entre os prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), 19 Regional de Saúde e representantes de Associação Comercial aconteceu na cidade de Jacarezinho na tarde desta segunda-feira, 6. Entre uma das definições é o comércio ficar fechado até o dia 20 de abril. Mas os prefeitos irão reunir com os comitês para verificar possíveis situações locais.

O Presidente da associação e prefeito de Jacarezinho Sérgio Eduardo destacou que estão sendo tomadas as medidas que o Ministério Público e Governo do Estado estão direcionando sobre a abertura do comércio. “A data fixada será no dia 20 de abril. Mas iremos acompanhar como está a situação para poder tomar novas medidas”, explica o Presidente da AMUNORPI.

Prefeitos destacaram que é necessário realizar urgentemente um estudo para verificar sobre a situação e em quais medidas foram tomadas em outros municípios que abriram o comércio. “Ponta Grossa é uma cidade que tem escala de quais dias podem abrir para evitar a aglomeração”, destacou um prefeito ao Blog do Marcos Junior.

O prefeito de Ribeirão Claro Mário Pereira destacou que aceita a medida proposta pela AMUNORPI neste momento, mas irá procurar o Ministério Público para verificar a possibilidade da abertura do seu comércio. “Precisamos achar um meio termo. Caso consiga alguma decisão irei repassar para todos os prefeitos”, explica.

Reunião anterior

Na segunda-feira, 30, os prefeitos haviam reunido com representantes do Ministério Público para debater sobre a abertura ou não do comércio. Na ocasião o número de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na região foi bastante debatido. Atualmente em Jacarezinho são dez leitos e outros dez no Hospital Regional do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina que deverá ser liberado ainda este mês.

O prefeito de Tomazina Flávio Zanrosso destacou que seria necessária uma medida para todos os municípios caminharem juntos. “Esta situação poderá gerar uma crise grande e com isto o desemprego que pode causar”, explica.