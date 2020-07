Comitê de volta às aulas intensifica reuniões setoriais

Crédito da foto Para AEN

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deu sequência nesta terça-feira (15) às reuniões setoriais do Comitê de Volta às Aulas previstas para esta semana. Um dos encontros foi com representantes do Ministério Público e o outro com deputados da Assembleia Legislativa.

As reuniões que fazem parte da programação do comitê, divulgada na semana passada, ocorrem por videoconferência e destacam as preocupações de cada setor para a organização de um plano de retorno às aulas presenciais.

O deputado Hussein Bakri (PSC), líder do Governo na Assembleia, destacou a importância do retorno das aulas só ocorrer quando houver o respaldo da Secretaria da Saúde. Ele ressaltou também a preocupação dos deputados em mobilizar prefeitos e secretarias municipais de Educação neste plano para que todo o Estado esteja integrado na ação quando a data for definida.

Na reunião com o Ministério Público do Paraná, as promotoras Luciana Lineiro e Beatriz Splinder também apresentaram a preocupação da instituição com o nivelamento dos estudantes ao se definir o retorno, assim como em estabelecer ações que garantam uma redução da evasão escolar.

O diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias, avaliou os encontros como muito positivos. “Em todas as reuniões discutimos questões centrais do retorno e que mostraram que todos estão em sintonia na construção de um plano que garanta a segurança, a participação e a aprendizagem” destacou o diretor. “Mais uma vez ficou claro o importante papel que o comitê vai cumprir ao definir como será essa volta, contando com as orientações da Saúde para estabelecer quando ele deve ocorrer. Ao final, todos saberemos o papel que devemos cumprir quando esse retorno ocorrer”, completou.

OUTRAS REUNIÕES – Nesta segunda-feira (13), a secretaria promoveu um encontro com a presidente do Conselho Estadual de Educação, Maria das Graças Saad. Até 17 de julho a pasta deve se reunir individualmente com todos os integrantes do comitê.

PLANO DE RETORNO – Na semana que vem, após as reuniões, o comitê vai definir um plano de retorno das aulas presenciais, que deve ser apresentado aos epidemiologistas da Saúde ainda em julho e levado novamente ao comitê no dia 30 deste mês.