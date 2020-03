Crédito da foto Para Grupos whatssapp

O comércio de Jacarezinho através da reunião com o comitê realizada na data de hoje 30/03/2020 ficou mantido o fechamento do comércio de Jacarezinho até a data com a provável reabertura para o dia 06/04/2020.

Ainda nesta segunda-feira acontecerá uma reunião com os prefeitos da AMUNORPI para discutir a atual realidade que estamos passando sobre o coronavírus.