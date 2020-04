Confronto entre PM e assaltantes termina com sete mortos no interior do Paraná

Crédito da foto Para Armas encontradas com os suspeitos (Foto: Facebook Rádio Copas Verdes)

Um confronto armado entre policiais militares e assaltantes terminou com 7 suspeitos mortos na Localidade de Tijuco Preto, área rural de Prudentópolis, no interior do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (30). Os marginais haviam feito um roubo na região, quando fizeram uma família refém por cerca de cinco horas.

Após o roubo, a Polícia Militar de Prudentópolis foi avisada e pediu apoio para a equipe policial de Irati. As equipes policiais localizaram os assaltantes em dois veículos na localidade de Tijuco Preto, onde teve início uma grande troca de tiros. Os assaltantes foram feridos morreram no local.

Com os suspeitos foram localizados várias armas de fogo, incluindo de grosso calibre, colete balísticos e também toucas balaclava. Nenhum policial ficou ferido no confronto.

Duas viaturas do IML se deslocaram até a localidade de Tijuco Preto para fazer o recolhimento dos corpos, que serão encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Guarapuava onde serão identificados.

Com informações da Rádio Copas Verdes FM.