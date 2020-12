Conselho Tutelar de Ribeirão Claro recebe carro novo e equipamentos

Photo Credit To Diógenes Gonçalves assessoria

Chegou ontem (28) ao município um veículo zero quilômetro que será destinado ao Conselho Tutelar. O Citroën Aircross foi recebido pelo prefeito Mario Augusto Pereira e pela presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez. O carro foi adquirido com recursos de uma emenda parlamentar do ex-senador Roberto Requião (MDB), atendendo ao pedido da vereadora.

Além do veículo, chegarão ao município para fortalecer o trabalho do Conselho Tutelar um kit de equipamentos que incluirão um computador, bebedouro, geladeira, entre outros. Para a aquisição dos equipamentos e do carro foram investidos R$ 120 mil.

Segundo a vereadora professora Eliana Cortez, a solicitação foi atendida pelo ex-Senador em 2018, mas somente agora o governo federal liberou os recursos da emenda. “Quero agradecer ao ex-senador Requião e também ao prefeito Mário Pereira, pois sem essa parceria essas emendas parlamentares não chegariam até o município, pois independente de quem fosse o parlamentar que destinou recursos através dos vereadores, o prefeito sempre atendeu e disponibilizou sua equipe para agilizar os procedimentos administrativos necessários nessa ação”, explicou. “O veículo já está integrado à Frota Municipal e os equipamentos serão disponibilizados logo em seguida”, finalizou.