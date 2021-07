Crédito da foto Para Colaboração

Equipes do Corpo de Bombeiros confirmaram no início da tarde desta quinta-feira (1º), a localização do corpo do platinense Gabriel Anastácio, 22 anos, que estava desaparecido desde domingo (27) na Represa de Xavantes, Carlópolis/PR.

Gabriel e um grupo de amigos estavam em um barco que virou e naufragou na represa. Os demais ocupantes da embarcação foram socorridos por pescadores.

As circunstâncias do acidente são investigadas.

Mais informações a qualquer momento.