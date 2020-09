Corpo de jovem que se afogou no Rio Paranapanema é encontrado em Ourinhos

Photo Credit To Reprodução Youtube

Foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Ourinhos, o corpo do jovem, identificado como Lucas Junior Carneiro de 26 anos (Lukinhas), morador do Recanto dos Pássaros (Comjunto Habitacional Orlando Quagliato), que havia desaparecido, na tarde deste domingo, 13, quando nadava no Rio Paranapanema, em Ourinhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo estava no mesmo local do afogamento no local conhecido como “Paredão”, ao final da antiga estrada do “Ferro Velho Cruzeiro”, em uma profundidade de mais de 10 metros. O corpo foi encontrado por volta das 10h15.

O afogamento teria ocorrido por volta das 16h de ontem (13). O jovem estava nadando com um grupo de pessoas e afundou e não foi mais visto.

O fato ainda não foi registrado pela Polícia Civil de Ourinhos, que deverá realizar a perícia no local.

Nas redes sociais várias pessoas já se manifestaram com a triste notícia.

“Você nos deixou cedo demais, meu irmão, e nem tivemos tempo de nos despedir. As memórias são tudo o que nos resta da sua passagem por este mundo. Um coração bondoso e uma alma gentil que eram capazes de fazer brotar amor no peito mais frio. Você podia nem saber, mas você era muito amado por todo o mundo. Para sempre ficará uma enorme saudade nos nossos corações!

Te

Amo

Meu

Irmão”

Foto: Arquivo Pessoal