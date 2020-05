Covid-19: Ribeirão Pinhal e Wenceslau Braz têm situação estabilizada, mas casos crescem em Jacarezinho

Crédito da foto Para Divulgação

O município Jacarezinho com dados crescentes, enquanto Ribeirão do Pinhal e Wenceslau Braz se mantêm estáveis. Este é o balanço semanal referente ao panorama da Covid-19 nos três municípios com mais diagnósticos positivos na região, conforme os boletins das próprias prefeituras, com atualização mais recente nesta sexta-feira (29).

A situação mais preocupante hoje na região é em Jacarezinho. O município registrou de domingo (24) até agora oito casos, chegando aos 19 confirmados. Durante toda esta semana houve novos exames positivos, exceto nesta sexta-feira (29), quando o boletim trouxe o mesmo cenário do dia anterior.

Já em Ribeirão do Pinhal a situação parece oposta. O município não tem novo caso confirmado há mais de uma semana – o último, que foi o 23º paciente diagnosticado com Covid-19, teve o resultado divulgado na quarta-feira da semana passada.

O município de Wenceslau Braz, apesar de dois casos confirmados no decorrer desta semana, também tem a sensação da diminuição do avanço da doença. Com 10 casos registrados, houve uma nova confirmação na terça-feira (26) e outra na quinta-feira (28), porém esta última é de um morador da cidade que está em outro município, onde foi diagnosticado, e o dado foi contabilizado pelo governo do Estado para as estatísticas brazenses. A princípio o contágio também não aconteceu em Wenceslau Braz.

Recuperados

Entretanto, o número de recuperados nestes municípios é bom. Em Jacarezinho já são 10 os pacientes livres dos sintomas e da possibilidade de transmissão da Covid-19 a terceiros. Em Ribeirão do Pinhal, apesar de haver um óbito em decorrência da doença, são 19 os recuperados. Por fim, Wenceslau Braz contabiliza sete casos recuperados.