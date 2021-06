Covid-19 tira a vida de mascate e técnica de enfermagem em Santo Antônio da Platina

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

O informe mostra 128 mortes na cidade em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia, mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o recebimento de Declarações de Óbito para atualizar os dados.

O boletim epidemiológico de sexta-feira informa 466 casos ativos da doença (23 hospitalizados) e 214 em investigação no Laboratório Central do Estado.

Com os dois óbitos neste sábado, o município voltou a registrar três mortes por coronavírus em 24 horas. Na madrugada de sexta-feira (19), Valdivino J. G faleceu na no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A Covid-19 fez mais duas vítimas neste sábado (19), em Santo Antônio da Platina/PR. O mascate Darci S, 39 anos, morreu por complicações da doença no Hospital Nossa Senhora da Saúde, e a técnica de enfermagem Simone M. A, 45 anos, em Ivaiporã/PR.

