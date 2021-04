Photo Credit To Assessoria

Na data de hoje, a equipe do Cras I do Bairro Aeroporto realizou a entrega de kits Natalidade.

A Orientadora Social Maria Emília Biato preparou os kits para as gestantes referenciadas no Cras.

Contando com a colaboração da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal da Saúde,

Centro da Juventude José Richa e o vereador Antonio Neto.