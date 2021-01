Criança de 5 anos morre após colisão carro x caminhão na BR 369 em Santa Mariana

Photo Credit To Imagens Grupos whatsapp

Na tarde de domingo (24), por volta das 16h00min um gravíssimo acidente foi registrado na BR 369 em Santa Mariana. Um veículo VW Gol quadrado de cor branca com placas de Bandeirantes acabou se envolvendo em uma acidente com um caminhão.

No Gol estavam o motorista e o pai da criança. Já o pequeno Arthur Henrique Barbosa dos Santos de 5 anos estava no banco traseiro e o mesmo com a forte batida veio a óbito no local.