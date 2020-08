Criança é transferida de helicóptero para Londrina após acidente na BR-153

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

Ao menos duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão nesta terça-feira (4), na Serra do Palmital, na BR-153, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as primeiras informações, no carro viajam um homem, duas mulheres e uma criança. O estado de saúde de uma das mulheres e da criança inspirava cuidados. As outras duas vítimas tinham ferimentos moderados, segundo os socorristas.

A criança (um menino de 6 anos) foi transportada para o Hospital Regional do Norte Pioneiro e transferida de helicóptero para Londrina.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.