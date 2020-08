Criança vítima de grave acidente na BR-153 tem quadro de saúde estável

Crédito da foto Para Foto: Comunicação Social do 7º SGBI

O quadro clínico do menino de 6 anos, vítima de um grave acidente na tarde desta terça-feira (4), na BR-153, em Santo Antônio da Platina, é considerado estável pelos médicos.

Conforme apurou a reportagem, a criança chegou consciente e orientada no Hospital Infantil de Londrina, para onde foi transportada de helicóptero, após a equipe médica e socorristas diagnosticarem uma possível lesão abdominal no menino, em consequência do acidente. Um novo boletim médico deve ser divulgado nesta quarta-feira (5).

O acidente

De acordo com a tenente Ivna Caroline Dias, comandante do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, o acidente ocorreu no início da tarde e envolveu um VW Parati, com placas de Jacarezinho-PR, e um caminhão de Blumenau-SC.

No carro viajavam um homem (motorista), duas mulheres e uma criança, todos da mesma família (moradores de Jacarezinho). As duas mulheres (mãe e avó da criança) foram encaminhadas para a Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos moderados, já o menino, de 6 anos, foi levado para o Hospital Regional do Norte Pioneiro e depois transferido de helicóptero para o Hospital Infantil de Londrina em razão da suspeita de lesão abdominal. O motorista, que é pai da criança, e o condutor do caminhão não se feriram.

O acidente aconteceu no km 38 da BR-153, na Serra do Palmital. O resgate das vítimas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Ecornorte. A Polícia Rodoviária Federal interditou a rodovia nos dois sentidos para o resgate das vítimas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

