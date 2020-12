Crianças desaparecidas são encontradas em plantação de soja

Photo Credit To Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma grande mobilização envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e voluntários desde a tarde de ontem (30), em Joaquim Távora (PR), resultou na localização de duas crianças de três anos (tio e sobrinho) que estavam desaparecidas na zona rural do município.

O fato ocorreu na Fazenda São João, cuja sede fica distante cerca de 50 metros da PR-218. Ao sair do banho, o pai e avô das crianças percebeu que elas haviam desaparecido e, imediatamente iniciou as buscas pelos meninos.

A propriedade tem uma área grande de plantação de soja e é cortada pelos rios Jacaré e Pinhalzinho. Tem represa e poço artesiano. As buscas

começaram ainda com a luz do dia e continuaram durante a noite, mas sem vestígios das crianças.

Na manhã desta sexta-feira, o cachorro da família, que também sumiu com as crianças, reapareceu na sede da fazenda. A família acreditava na possibilidade dos meninos estarem perdidos em meio à plantação de soja e concentrou as buscas no local. As crianças foram encontradas por volta das 10h, por cavaleiros, próximo ao Rio Jacaré.

Conforme a comandante do 7° Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, tenente Ivna Caroline Dias, o primeiro chamado no quartel ocorreu às 20h30. Os trabalhos de buscas foram iniciados por equipes da Defesa Civil de Siqueira Campos e ganharam reforço da corporação.

As crianças estão recebendo os primeiros atendimento das equipes de resgate e devem ser levadas para o hospital local para serem avaliadas por uma equipe médica.