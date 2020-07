Cursinho Mgnus: aprovações na PUC e Mackenzie

Crédito da foto Para Assessoria

O Cursinho Pré Vestibular do Colégio Magnus pode ser a ponte que o aluno do Ensino Médio precisa para ingressar nas universidades mais concorridas do Brasil. Material didático linha A do Objetivo, professores altamente capacitados, aulas em tempo real via aplicativo, plantão de redação, plantão de dúvidas, simulados específicos, aulões e todo apoio aos alunos em tempos de pandemia. A prova da qualidade é que logo no primeiro vestibular que vestibulandos do Magnus participam já vem aprovação nas universidades PUC (Pontifícia Universidade Católica) e Mackenzie, duas das mais conceituadas e concorridas do país.

O resultado tão expressivo reforça tudo que já tem sido dito sobre a qualidade do ensino aplicado no colégio, que hoje é a melhor opção aos vestibulandos de toda região.

Com adaptação total ao sistema de aulas ao vivo e um total aparato de plataformas de conteúdo digital, o cursinho Magnus proporciona um conteúdo sem prejuízos pela suspensão das aulas presenciais.

Além disso, tem todo apoio dos conteúdos do Objetivo, que antes mesmo da pandemia já disponibilizava um vasto material digital, e é o sistema campeão de aprovação nos últimos quatro anos consecutivos, de acordo com o Datafolha.

A modalidade Medicina, por exemplo, levando em conta todos os colégios veiculados ao Objetivo, quase duas mil aprovações apenas neste ano. Claro que o Magnus também oferece esta opção para quem sonha em ser médico.

E mesmo com todo esse aparato e qualidade o Magnus oferece condições especiais para novas matrículas. Ficou interessado? Saiba mais pelo telefone 3525 3033.