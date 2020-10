Curso de Odontologia da UENP recebe nota 4 no Enade em sua primeira avaliação

Photo Credit To Assessoria

O curso de Odontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu, em sua primeira avaliação, nota 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Também obtiveram a nota 4 os cursos de Educação Física (Bacharelado), Agronomia e Medicina Veterinária. As graduações em Fisioterapia e Enfermagem foram avaliados com nota 3. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 20, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, enaltece a conquista dos cursos da UENP e destaca o ótimo resultado da graduação em Odontologia. “Sabemos que o principal objetivo do ENADE é avaliar a qualidade do ensino superior do País, e com o resultado divulgado hoje, não posso deixar de expressar meu orgulho e satisfação pelo desempenho de cada um dos nossos cursos avaliados. Esse resultado é motivo de grande felicidade para todos nós”, disse a reitora.

“Aproveito o momento para cumprimentar de maneira especial os estudantes e professores do curso de Odontologia da UENP, por todo empenho, dedicação e compromisso que levaram a graduação a atingir uma nota de excelência já em sua primeira avaliação, mesmo diante de todas as dificuldades que o início de um novo curso apresenta. Parabéns a todos”, finalizou a reitora.

A Pró-Reitora de Graduação, Ana Paula Belomo Castanho Brochado, também destacou o resultado das graduações da Universidade. “Essas notas demostram o empenho dos nossos cursos que têm investido cada vez mais na qualidade da formação de nossos estudantes. A dedicação do corpo docente e o comprometimento dos alunos são evidenciados pelas avaliações externas, sempre bem conceituadas”, destacou.

Segundo o diretor de Avaliação Institucional da UENP, professor Daniel Trevisan Sanzovo, esse resultado configura-se importante conquista para a UENP como um todo, que acaba tendo mais um curso nota 4 de graduação presencial. “Os cursos da UENP avaliados no Enade 2019 tiveram boas notas, com destaque ao curso de Educação Física (Bacharelado), que pulou para a Faixa 4 e o curso de Odontologia, que já apresenta um ótimo conceito, faixa 4, e o desafio agora configura-se em melhorar ainda mais esse indicador”, destacou.

Com esses resultados, para o triênio 2017 -2019, a UENP possui agora 35,7% de seus cursos de graduação com nota 4, além de 7,1% nota Enade 5 e 53,6% nota 3. Cursos avaliados com nota 4 ou 5 são considerados com alto nível de qualidade. De nota 3, com conceito satisfatório.