Delegacia da Mulher de Jacarezinho recebe kits com álcool em gel e máscara

A Delegacia da Mulher de Jacarezinho, recebeu na manhã desta quarta-feira (10), do Instituto Federal do Paraná IFPR de Jacarezinho, cinquenta kits contendo álcool em gel, máscara e informativos incentivando denúncias de violência doméstica. A ação visa melhorar a auto estima das vítimas e encorajá-las a denunciar as violências por elas sofridas.

A Polícia Civil agradece todo empenho dos alunos, professores e diretores do IFPR de Jacarezinho por ter materializado essa forma de carinho para com as vítimas atendidas na Delegacia da Mulher de Jacarezinho.