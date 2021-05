Desembarcam no Paraná 374,1 mil doses da vacina da Astrazeneca contra Covid-19

Crédito da foto Para © Américo Antonio/SESA

Chegaram ao Paraná na noite desta segunda-feira (17) mais 374.100 novas doses do imunizante Covishield, produzido na parceria entre Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As vacinas contra a Covid-19 integram a 20ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado. Fazem parte da remessa, também, mais 39.780 doses da vacina Comirnaty/Pfizer, previstas para chegar nesta terça-feira (18)

As doses da Covishield desembarcaram às 23h20 de segunda-feira no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Na sequência, foram enviadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento até sua distribuição às 22 Regionais de saúde, o que deve ocorrer ainda nesta terça.

As doses da AstraZeneca são destinadas a quatro grupos prioritários. São 229.100 doses para a aplicação da segunda dose (D2) em pessoas de 60 a 64 anos e de 65 a 69 anos, e 145 mil para a primeira dose (D1) de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. Já as doses da Pfizer são direcionadas para a primeira dose dos grupos de comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

“Temos cumprido nosso compromisso de enviar todas as doses aos municípios no menor tempo possível. Temos capacidade de vacinar de 150 a 200 mil paranaenses por dia. Nosso objetivo é sempre acelerar a aplicação para imunizar cada vez mais paranaenses”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

DISTRIBUIÇÃO –A distribuição das vacinas às 22 Regionais do Estado será realizada por vias terrestre e aérea, com apoio das aeronaves do Governo, levando os imunizantes às regionais mais distantes da Capital. Junto das doses da Astrazeneca, mais 368,8 doses de vacinas contra Covid-19 serão enviadas aos municípios.

O quantitativo é composto por doses residuais das 18ª e 19ª remessas, sendo 22.230 doses da Comirnaty (Pfizer/BioNTech), 118 mil doses da Covidshield (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz) e ainda 188.800 doses da CoronaVac (Butantan/Sinovac).

VACINAÇÃO –No total, o Plano Estadual de Vacinação estima 4.812.142 pessoas compondo os 28 grupos prioritários da imunização. Até a manhã desta terça-feira, 2.151.343 paranaenses haviam recebido a primeira dose e 1.111.201 a segunda, completando sua imunização contra o coronavírus. Os números foram atualizados às 8h29.