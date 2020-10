Dia do Professor é comemorado com drive-thru e homenagens online

Photo Credit To AEN

As restrições impostas pela pandemia não impedem a comemoração pelo Dia do Professor. Em diversas regiões, os educadores recebem homenagens online, apresentações por videochamada e até drive-thru para entrega de presentes, organizados por Núcleos Regionais da Educação.

No Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) Douradina, na região de Umuarama, Noroeste do Paraná, os professores foram de carro até a escola para receber kits com toalhas personalizadas, flores, bexigas e bolos de pote.

Também foram organizados drive-thrus nesta quinta-feira (15) em Ivaté e Guarapuava. “Falamos com cada professor sobre a importância que eles têm na vida do aluno e na comunidade escolar. É fundamental valorizá-los, especialmente neste momento, em que a nossa vida está tão diferente”, diz Gilmara Zanata, chefe do Núcleo Regional da Educação de Umuarama, que participou do evento. “Foram momentos muito emocionantes. Os professores puderam sentir o nosso carinho”, afirmou.

Ainda em Umuarama, o Núcleo Regional de Educação promoveu, nos últimos quatro anos, bailes de gala anuais em homenagem aos professores. Agora, com a necessidade de distanciamento social, foi necessário pensar em alternativas para a celebração.

O Núcleo, então, convidou ex-alunos de escolas da região para enviarem vídeos falando sobre suas trajetórias e agradecendo aos professores que lhes ajudaram a conquistar seus objetivos.

Dentre os ex-alunos que participaram da ação, há profissionais de diversas áreas, como jornalismo, direito e veterinária, e de diferentes lugares do mundo. Talita Regina Rebecchi, que trabalha como Chefe de Controladoria em uma empresa no Canadá, foi uma das participantes.

“Fiz o vídeo porque os professores são como nossos pais. Eles nos deram a base de vida, com tantos ensinamentos e memórias. Foi com eles o nosso primeiro dez, o nosso primeiro cinco, as gincanas, tantas lembranças”, diz Talita, que estudava em um colégio estadual de Icaraíma. “Professor é insubstituível. Cada um nos traz algo maravilhoso para o futuro”, considera.

ONLINE – Muitos Núcleos Regionais de Educação usam as redes sociais para divulgar vídeos de homenagens feitas por diretores, alunos, familiares e pelos próprios núcleos. O Colégio Estadual Érico Veríssimo, de Faxinal, regional de Apucarana (Vale do Ivaí), por exemplo, produziu um tributo em Libras.

Cada aluno gravou, de sua casa, a interpretação de um trecho da música “Ao mestre com carinho”. Já a diretora Edna Leila Berti Pique, do Colégio Estadual Fernando Sontag, também de Faxinal, gravou um vídeo declamando o poema “Professor Virtual”, que evidencia a resiliência e a capacidade de adaptação e inovação dos professores durante este período de ensino remoto.

“São mais de 60 mensagens que temos postado para homenagear os nossos professores”, conta Cristiane Rossetti, chefe do NRE de Apucarana. “As escolas do Núcleo não poderiam deixar de prestar tributo aos educadores nesta data tão significativa. Principalmente, neste ano, em que eles se reinventaram tanto.