Droga japonesa contra gripe é ‘claramente eficaz’ no tratamento de coronavírus, diz China

As autoridades médicas da China disseram que um medicamento usado no Japão para tratar novas cepas de influenza parece ser eficaz em pacientes com coronavírus , informou a mídia japonesa na quarta-feira.

Zhang Xinmin, funcionário do ministério de ciência e tecnologia da China, disse que o favipiravir, desenvolvido por uma subsidiária da Fujifilm, produziu resultados encorajadores em ensaios clínicos em Wuhan e Shenzhen envolvendo 340 pacientes. “Ele tem um alto grau de segurança e é claramente eficaz no tratamento”, disse Zhang a repórteres na terça-feira.

Os pacientes que receberam o medicamento em Shenzhen ficaram negativos para o vírus após uma mediana de quatro dias após se tornarem positivos, em comparação com uma mediana de 11 dias para aqueles que não foram tratados com a droga, disse a emissora pública NHK.

Além disso, os raios X confirmaram melhorias na condição pulmonar em cerca de 91% dos pacientes tratados com favipiravir, em comparação com 62% ou naqueles sem a droga. A Fujifilm Toyama Chemical, que desenvolveu o medicamento – também conhecido como Avigan – em 2014, se recusou a comentar as alegações.

As ações da empresa subiram na quarta-feira após os comentários de Zhang, fechando a manhã em 14,7% a 5.207 ienes, atingindo brevemente seu limite diário máximo de 5.238 ienes.

Médicos no Japão estão usando o mesmo medicamento em estudos clínicos em pacientes com coronavírus com sintomas leves a moderados, esperando que isso impeça a multiplicação do vírus nos pacientes.

Mas uma fonte do Ministério da Saúde do Japão sugeriu que o medicamento não era tão eficaz em pessoas com sintomas mais graves. “Demos Avigan de 70 a 80 pessoas, mas parece não funcionar tão bem quando o vírus já se multiplicou”, disse a fonte ao Mainichi Shimbun.

As mesmas limitações foram identificadas em estudos envolvendo pacientes com coronavírus usando uma combinação dos anti-retrovirais HIV lopinavir e ritonavir, acrescentou a fonte.

