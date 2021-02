Duas pessoas morrem após carro ser atingido por outro veículo e capotar na PR-158

Photo Credit To Foto: PRE/Divulgação

Duas pessoas morreram após um capotamento na PR-158, em Peabiru, no centro-oeste do Paraná, na noite de domingo (7).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Uno onde estavam as vítimas foi atingido na traseira por outro carro e com o impacto capotou.

Motorista e passageiro do Uno não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão.

O motorista do carro que provocou a batida foi submetido ao teste do bafômetro que apontou 0,48 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Com a indicação de embriaguez ao volante, o condutor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Peabiru.