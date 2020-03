Educação de Ribeirão Claro participa de reunião do PVE 2020 em São Paulo

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

A secretária de Educação da prefeitura de Ribeirão Claro, Maria Cristina da Silva e a diretora da Escola Municipal Correia Defreitas, Patrícia Beltramo dos Reis, participaram da reunião de pactuação da Parceria pela Valorização da Educação 2020 (PVE). O encontro faz parte do programa de capacitação e melhoria da educação que recebe o apoio do prefeito Mario Augusto Pereira.

De acordo com a secretária Maria Cristina da Silva, o objetivo da reunião foi definir a metodologia usada durante o ano letivo com o objetivo de buscar a excelência com equidade. “Queremos uma escola para todos onde se ensine a pensar e aprender”, concluiu.