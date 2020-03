Educação de Ribeirão Claro se destaca por qualidade da merenda e fila de espera zerada em creches

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Com investimentos cada vez maiores realizados nos últimos anos pela prefeitura, a educação segue entregando resultados positivos em Ribeirão Claro. A qualidade da merenda escolar oferecida aos alunos da Rede Pública Municipal se tornou referência na região. Hoje (28), a secretária de Educação e Cultura, Maria Cristina da Silva, anunciou que a fila de espera para creches municipais (CMEIs) foi zerada. Ela destacou o apoio do prefeito Mario Augusto Pereira, que não tem medido esforços e autorizado investimentos para melhorar cada vez mais a educação no município.

O alto padrão alimentar verificado nas escolas passa pela seleção rigorosa dos ingredientes, cardápio de cada estabelecimento de ensino elaborado por uma nutricionista, capacitação das merendeiras e acompanhamento do trabalho nas escolas. As cozinheiras são incentivadas a preparar os alimentos com criatividade, sempre priorizando métodos que resultem em refeições saudáveis e de alto valor nutricional.

As licitações de gêneros alimentícios priorizam produtos vindos da agricultura familiar e orgânicos. O objetivo é aliar alimentos saborosos a um estilo de vida saudável, favorecendo a aprendizagem. O resultado pode ser visto visitando qualquer uma das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Crianças aprovando as refeições oferecidas, o que leva, consequentemente, a um baixo índice de desperdício.

Lista de espera zerada nas creches



A secretária anunciou que após um trabalho intenso da equipe da secretaria e do apoio do prefeito Mario Pereira, a lista de espera para as creches municipais foi zerada. Essa era uma principais metas para 2020. Ela explica que a equipe não conseguiu contato pelos telefones informados por alguns pais. A lista completa será publicada no site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br. Nesses casos, os pais devem procurar diretamente a direção das creches para providenciar as matrículas das crianças.

“Mesmo ligando várias vezes, não conseguimos contato com alguns pais pelos telefones informados por eles”, revelou. “Neste caso, os pais ou responsáveis devem se dirigir até a creche para matricular seus filhos”, explicou. “No caso das crianças que ainda não alcançaram a idade mínima exigida por lei, assim que a criança atinja a faixa etário, terá sua vaga garantida também”, completou. “Nosso objetivo é que nossas creche ajudem a desenvolver hábitos saudáveis e proporcionem uma alimentação adequada a todos os alunos”, finalizou.