Eleições Jacarezinho: Entrevista com o Advogado Rodolfo Francisquinho, candidato a vereador de Jacarezinho-PR

Photo Credit To Assessoria

ENTREVISTA COM O ADVOGADO RODOLFO FRANCISQUINHO, CANDIDATO A VEREADOR DE JACAREZINHO – PR

Rodolfo Francisquinho, 26 anos de idade, filho de Celso Francisquinho e Maria Aparecida Arlindo Francisquinho, crescido no Município de Jacarezinho, solteiro, Advogado e candidato a vereador de Jacarezinho, filiado ao Partido Podemos.

Nas eleições 2020, o candidato espera ter a oportunidade de se apresentar a sociedade de Jacarezinho, como uma nova opção para a Câmara de Vereadores ser verdadeiramente transformada pelo voto consciente.

Para conhecer resumidamente, o que pensa o candidato Dr. Rodolfo Francisquinho, o Portal ta na Cidade, apresenta como idéia central, uma breve conversa apontando os objetivos aos eleitores. A seguir, CONFIRA a entrevista!

Qual seu afeto com Jacarezinho?

Bom, imperioso registrar que sou nascido e criado no Município de Jacarezinho. Morei por 17 anos com meu pais no sitio (Dacalda), município de Jacarezinho. Após, no ano de 2011 vim para a cidade estudar, onde cursei Direito e me formei em 2015. Logo, em 2016, fui aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, onde abri meu escritório de advocacia em Jacarezinho e, deste então, realizei meu sonho de advogar e devo isso ao povo de Jacarezinho pela confiança.

Qual seu propósito, enquanto candidato a concorrer a uma vaga no legislativo de Jacarezinho?

Primeiramente dar a oportunidade dos munícipes ter uma visão diferente de pessoas comprometidas realmente com o povo, sendo esta ligação com o Executivo municipal vivida na sua total realidade, apresentando os graves problemas, porque perpassam a sociedade, e cobrando soluções. Fiscalizar os atos do Executivo, e conferir se realmente os recursos estão sendo investidos onde realmente há a necessidade.

Qual é a sua visão de política?

A minha visão é de uma política sincera, justa, e democrática onde o Executivo trabalhe por toda a cidade e não por um grupo seleto de pessoas, uma política em que todos os grupos sejam alcançados com melhorias, que tenhamos uma visão futurista de políticas públicas inclusivas, que os mais carentes tenham uma atenção especial, e que o povo seja realmente ouvido e assistido em sua totalidade.

Você é consciente da responsabilidade de um vereador?

Absolutamente consciente, e tenham a certeza que é justamente esta consciência que me faz desejar contribuir com minha cidade na Câmara Municipal de Vereadores. Se os ruins estão governando, mude então, e coloque pessoas boas, pessoas novas, pessoas qualificadas, pessoas com vontade para dirigir os rumos políticos de nossa amada Jacarezinho.

Se eleito for, como será sua atuação no legislativo local?

Com a prerrogativa de vereador, estarei com muito orgulho sendo esta voz deste povo, que nunca teve sua voz ouvida por estes políticos que até agora governaram nossa cidade, me dedicarei intensamente em buscar aqui ou lá fora, soluções para os nossos mais diversos problemas sociais, criando projetos que contemplem todas as famílias de nosso município de Jacarezinho. É possível, basta querer e eu quero.

Caso eleito, como será o seu relacionamento com o poder executivo e com os demais vereadores?

Harmônico, se não houver harmonia e respeito, não há como ter esta convivência. Sempre tendo como principal objetivo o povo, seus interesses e suas demandas sendo atendidas independente de quem seja o criador dos projetos, se é bom para o povo, é bom para mim.

Qual sua avaliação com relação ao legislativo municipal neste último pleito?

Sinceramente falando, me decepcionei com muitos que estão nesta legislatura, alguns podem ser avaliados como regulares, porém outros muitos receberam o que fez pelo povo nesta próxima eleição, ou seja, perdendo seus votos.

O que o Dr. gostaria de acrescentar que não foi perguntado aqui?

Foi um questionário interessante, muitas perguntas relevantes, eu deixaria para o povo, após avaliarem estas respostas criarem o habito de conhecer e buscar fazer diferente nestas próximas eleições, tenho muito a contribuir com esta cidade e disto tenho a convicção e plena certeza, mais isto vai depender do povo de Jacarezinho.

Para finalizar, que mensagem o Dr. deixa para o povo de Jacarezinho?

Que o povo seja mais consciente na hora de escolher os seus candidatos, não só para vereador, como também para o Executivo. Estou me colocando para ser avaliado por este povo que tanto me deu alegria, reportando a eles o nosso pensamento em relação ao que devemos fazer para melhorar a vida de todos. Desejo a todos que o nosso senhor e salvador Jesus Cristo possa orientar a cada eleitor de Jacarezinho na hora do voto, como está escrito na palavra do Senhor: Quando o justo governa o povo se alegra. Que possamos ter muitas alegrias neste próximo governo que estará administrando nossa cidade em 2021.