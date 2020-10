Em ação rápida, Polícia Militar recupera caminhonete roubada em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Assessoria PM

Logo após um roubo numa propriedade rural do Bairro Lajeadinho, Santo Antônio da Platina, ocorrido por volta das 12h00min de ontem (28/10/2020), os policiais militares iniciaram as diligências e perto das 16h40min levantaram informações que a caminhonete Ford Ranger tomada no assalto, estava escondida numa residência localizada na Rua Aparecido Wenceslau da Silva, Conjunto Bela Manhã.

Neste endereço, os policiais militares da Agência de Inteligência monitoraram a movimentação e realizaram buscas, todavia nenhum suspeito foi localizado.

A caminhonete roubada estava estacionada na garagem da referida casa, onde também não havia nenhuma pessoa.

Foram tomadas as providências para restituição do veículo ao proprietário e as diligências continuam para localizar os autores do crime.