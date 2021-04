EM JACAREZINHO, ESTADO LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

Photo Credit To Assessoria

Jacarezinho foi o local de lançamento do programa Paraná Produtivo, do governo do Estado, realizado na manhã de hoje (quinta-feira, 29). A iniciativa tem por objetivo garantir ações de desenvolvimento regional integrado através do diagnóstico de potenciais e carências da região.

Realizado no Sesc Jacarezinho, o evento contou com a presença do secretário de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, do presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, do presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, do deputado estadual Paulo do Carmo, representando a Assembleia Legislativa do Paraná, além de prefeitos, autoridades e representantes de entidades de classe de toda a região.

De acordo com o secretário Valdemar Bernardo Jorge, o lançamento do programa é um marco para a história do Norte Pioneiro. “Marquem esse dia: 29 de abril de 2021. Estamos começando uma nova história para a Amunorpi. Vamos atuar em três eixos: investir em pessoas, investir em infraestrutura e no fortalecimento das cadeias produtivas locais. Tenho certeza que com essas ações estruturantes e com união vamos começar uma nova realidade regional a partir de agora”.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a inclusão da região no programa mostra o comprometimento do governo do Estado com o Norte Pioneiro. “O governador Ratinho Júnior tem honrado o compromisso com o Norte Pioneiro, destinando recursos e projetos. E este é um projeto especial, que vai fomentar o progresso de toda a região e vai melhorar a vida das próximas gerações com essa semente que lançamos hoje”, avalia.

A ideia do projeto é integrar políticas públicas municipais e estaduais, sincronizando-as com ações desenvolvidas por entidades representativas e pelos setores empresariais e acadêmicos.

Os investimentos do governo estadual também serão direcionados de forma integrada, otimizando ações e recursos para o desenvolvimento de projetos estruturantes para as regiões.