Em Ourinhos vocês encontram Cartão de Todos o maior cartão de descontos do Brasil. ”Click aqui e Confiram”

O Cartão de TODOS nasceu para facilitar o acesso à saúde, à educação e ao lazer para as famílias brasileiras que mais precisam. Se hoje somos o maior cartão de descontos do Brasil, com 3,5 milhões de famílias filiadas, devemos isso à confiança que vocês depositaram em nós. Nosso compromisso, neste Dia do Cliente, é seguir melhorando a experiência de vocês com inovação, responsabilidade e novas parcerias. Um mundo ainda mais solidário só pode ser construído de TODOS por todos.

*Cartão de desconto não é plano de saúde, não garante e não se responsabiliza pelos serviços oferecidos e pelo pagamento das despesas, nem assegura desconto em todos os serviços obrigatoriamente garantidos por plano de saúde. Tudo o que o cliente usar ou comprar será por ele pago ao prestador, assegurando-se apenas os preços e descontos que constam na relação de empresas e serviços conveniados disponibilizadas no site www.cartaodetodos.com.br Franquia Ourinhos SP. Endereço: R. Antônio Carlos Mori, 73 – Centro, Ourinhos – SP Telefone: (14) 3325-2885 (14) 3324-3220 WhatsApp: (14) 99634-1736 Localização click no link logo abaixo: https://www.google.com/maps/place/Cart%C3%A3o+de+Todos+Ourinhos/@-22.9789411,-49.8717476,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c2bc0461286a1c2?sa=X&ved=2ahUKEwjvwry8k-vrAhW0G7kGHXFpBskQ_BIwHnoECBMQCA

Obs: Preços com sujeitos a alterações.