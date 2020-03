Em parceria com a Amunorpi, TCE-PR debate atos de pessoal em Jacarezinho

Com mais de 200 participantes, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizou, nesta quarta-feira (4 de março), em Jacarezinho, o Seminário sobre Atos de Pessoal. Promovido pela Escola de Gestão Pública (EGP) do TCE-PR, nas dependências do Conjunto Amadores de Teatro, o evento reuniu servidores públicos dos departamentos de pessoal dos órgãos jurisdicionados municipais e estaduais, controladores internos e membros de comissões de concursos púbicos.

O seminário foi aberto pelo prefeito de Jacarezinho, Sérgio Eduardo Emygdio de Faria, presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), entidade co-promotora do evento. Dentre os temas abordados pelos servidores do TCE-PR palestrantes do seminário estão formas de contratação de pessoal; cargos em comissão e funções gratificadas; e atos de pessoal e encerramento de mandato, além de acúmulo de cargos.

Arapongas

Nesta sexta-feira (6 de março), outro município do Norte paranaense recebe capacitação do TCE-PR. O seminário Entrega de Contas – Prestação de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato será realizado das 8h30 às 17 horas, no Cine-Teatro Mauá, com apoio da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar). Além de prefeitos e vereadores que estão no último ano do atual mandato, a capacitação é dirigida a servidores de órgãos municipais encarregados da Prestação de Contas Anual (PCA) ao TCE-PR.