Em reunião, APP-Sindicato cobra critérios para definição de data do retorno das aulas no Paraná

Representantes da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) e do APP-Sindicato se reuniram virtualmente nesta quinta-feira (16) para tratar do protocolo de volta às aulas presenciais no Paraná. O sindicato, que representa os trabalhadores da educação pública do estado, cobrou a apresentação dos critérios para a definição da data do retorno.

“Cobramos da SEED que a Secretaria de Saúde precisa apresentar para o debate coletivo quais são os critérios que ela está levando em consideração para avaliar quando é que poderá acontecer o retorno das aulas presenciais. Isso teria que ser o primeiro passo”, afirma uma das diretoras da APP-Sindicato, Walkiria Olegário.

A reunião fez parte da programação de encontros setoriais do Comitê de Volta às Aulas, iniciada na segunda-feira (13). Foram debatidos temas referentes aos protocolos sanitários, como distanciamento, higienização e modelos de retorno híbrido com o foco no papel que será desempenhado pelos profissionais da educação neste protocolo. A entidade também tratou de como lidar com as questões pedagógicas no retorno.

Para Gláucio Dias, diretor-geral da Secretaria da Educação, as contribuições do sindicato no comitê reforçam a importância de se incluir todos os envolvidos na Educação antes de se definir o protocolo final. “As reuniões setoriais estão sendo extremamente produtivas e o objetivo está sendo cumprido. Estamos ouvindo todos os lados e, com isso, tendo um panorama completo que vai desde os estudantes, até pais, professores e representantes do poder público”, destacou.

“Importante destacar que esse comitê vai definir o ‘como’ vai se dar o retorno das aulas, mas o ‘quando’ vai ser determinado pela Secretaria de Saúde”, explicou Dias.

Reuniões

Além do Sindicato dos professores, a Secretaria já se reuniu com o Conselho Estadual de Educação, Assembleia Legislativa, Ministério Público, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Associação dos Municípios do Paraná e a Federação das Associações de Pais, Mestres e Funcionários das Escolas Públicas do Estado do Paraná. Até sexta-feira (17) a Secretaria ainda vai se reunir com os demais membros da administração pública que compõem o Comitê.

Na semana que vem, após as reuniões, o Comitê irá definir um plano de retorno das aulas presenciais, que deve ser apresentado aos epidemiologistas da Secretaria da Saúde ainda em julho e levado novamente ao Comitê no dia 30 deste mês.