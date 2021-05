Empresário José Carlos Molini morre em Curitiba por complicações da Covid-19

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Ainda não informações sobre o horário e local do sepultamento do empresário.

Molini estava internado na Unidade de Terapia Intensiva havia mais de 30 dias. A morte do empresário foi confirmada pela filha, Ana Carla Molini.

Fonte do post: Tá no Site com Claubinho Souza/Banda B