Ensino online do Paraná é o mais abrangente e chega a 99% dos alunos

Crédito da foto Para Foto: SEED

Levantamento nacional realizado pelo portal de notícias G1 mostra que 99% dos estudantes da rede estadual do Paraná tem acesso ao ensino online durante a pandemia. O levantamento foi divulgado pelo jornal nesta segunda-feira (6).

Os dados comprovam que apenas 1% dos alunos do estado não está inserido nas ferramentas on-line de ensino do Aula Paraná neste período, mas que estão sendo assistidos com material impresso e suporte pedagógico nas escolas.

O levantamento do site G1 foi feito em 25 estados brasileiros e mostrou que o Aula Paraná, programa de aulas não presenciais, tem a maior área de abrangência do Brasil. Depois do Paraná, estão Minas Gerais, com 97% de abrangência, e Santa Catarina, com 92,7%.

Renato Feder, secretário da Educação, explica que desde o início o Paraná trabalhou intensamente para que nenhum aluno ficasse sem aulas neste período de pandemia.

“Nosso objetivo sempre foi atender a todos, por isso desenvolvemos uma alternativa que permitisse a gratuidade dos dados para mais de 1 milhão de estudantes. E que também ofertasse conteúdo em canais de televisão abertas para que os alunos não parassem de estudar, garantindo a continuidade do ano letivo”, disse Feder.

Para que isso fosse possível, o Governo do Estado desenvolveu o Aula Paraná com cinco ferramentas capazes de atingir a totalidade dos 1,07 milhão de alunos matriculados na rede.

Em apenas 15 dias, no início da pandemia, entraram no ar: três canais digitais de tevê aberta, um aplicativo de celular que fornece internet 3G e 4G gratuitas aos estudantes, um canal do Youtube, 35 mil salas de aula virtuais e a entrega de materiais e atividades impressas ao 1% sem acesso ao digital.

O Aula Paraná começou a ser transmitido no dia 06 de abril, e por dia são produzidas mais de 36 aulas a todos os alunos da rede. Além da TV aberta, as aulas também são transmitidos no Canal do Youtube Aula Paraná, onde há mais de 23 milhões de visualizações.

Além dos canais de TV e Youtube, os alunos possuem acesso ao aplicativo Aula Paraná e ao Google Classroom, onde podem realizar atividades e marcarem presença.