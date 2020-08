Entidades de Ribeirão Claro já estão cadastradas no programa Paraná Solidário

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

Santa Casa de Misericórdia, Lar da Criança Jesus Amigo, APAE, Associação de Apoio aos Portadores de Câncer ‘Lutamos pela Vida’ e o Asilo São Vicente de Paulo já estão cadastrados no programa Paraná Solidário, lançado recentemente pelo governo estadual. Através de um aplicativo, disponível para Android e iOS, qualquer pessoa pode doar alimentos, ração e produtos para animais, serviços voluntários, itens de cama, mesa e banho, produtos de higiene pessoal, material escolar, móveis, roupas e eletrodomésticos.

Pelo App, o doador entra em contato diretamente com a entidade beneficiada e pode combinar os detalhes da doação e entrega. A ferramenta foi criada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com apoio técnico da Celepar. É o primeiro aplicativo do Brasil disponibilizado com o objetivo de facilitar o processo de doações feitas por pessoas físicas.

Em Ribeirão Claro, as entidades foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social, atendendo a solicitação do prefeito Mario Augusto Pereira.