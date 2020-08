Entrega do prêmio para Aline Caroline Oliveira vencedora do sorteio da ”Chiquinho Sorvetes em parceria com portaltanacidade ”

Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

Boa noite amigos internautas do portaltanacidade.com a grande vencedora 🏆 do nosso sorteio das 2 canecakes da Chiquinho Sorvetes 🍨🍧 Aline Caroline Oliveira junto com seu esposo saboreando o melhor sorvete de Jacarezinho parabéns Aline.

A nossa internauta Aline Caroline Oliveira ela curtiu a nossa página do nosso site https://www.facebook.com/portaltanacidade/ e ganhou esse lindo prêmio.

Demais internautas, não desanimem! Ainda haverão muitos sorteios no decorrer deste ano. Curtam e torçam. O próximo ganhador pode ser você.