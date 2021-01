Entrega do prêmio R$ 100,00 em combustível para Nicole Ferraz vencedora do sorteio ” Auto Posto Jacaré l em parceria com portaltanacidade ”

Photo Credit To Portaltanacidade.com

Boa tarde amigos internautas do portaltanacidade.com a grande vencedora do sorteio no valor de R$ 100,00 em combustível em parceria com o Auto posto Jacaré l foi Nicole Ferraz parabéns.

A nossa internauta Nicole Ferraz seguiu as páginas do instagram https://www.instagram.com/portaltanacidade_noticias/ e Auto Posto Jacaré l https://www.instagram.com/autopostojacare_1/ e ganhou esse super prêmio.

Demais internautas, não desanimem! Ainda haverão muitos sorteios no decorrer deste ano. Curtam e torçam. O próximo ganhador pode ser você