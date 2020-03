Escola Correia Defreitas homenageia professoras, zeladoras, merendeiras e auxiliares de serviços gerais

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Como parte das homenagens relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, o 4º Ano da Escola Municipal Correia Defreitas, localizada em Ribeirão Claro, prestou uma homenagem a professoras, merendeiras, zeladoras e auxiliares de serviços gerais que já passaram pelo estabelecimento de ensino e outras escolas municipais. A ação faz parte do projeto desenvolvido pelas professoras Sandra Regina Screpante Marques e Carla Adriana Marim da Cruz.

O evento contou com a presença do prefeito Mario Augusto Pereira, da primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho (NRE), Ana Maria Molini, da secretária de Educação e Cultura, Maria Cristina da Silva, da coordenadora do Ensino Fundamental, Raquel de Lucca Camargo Lima, da diretora Patrícia De Oliveira Beltramo, professoras, funcionários, merendeiras, zeladoras e alunos.

A programação contou com a apresentação das alunas de balé do professor Alexandre Felipe Garcia, homenagens às professoras e ex-professoras e exposição de fotos antigas.

A primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho (NRE), Ana Maria Molini, lembrou a importância de alguns professores em sua formação. “Tinha dificuldade para falar algumas palavras e minha professora me ensinou”, lembra. “Todas as homenagens são merecidíssimas”, completou.

O prefeito Mario Pereira parabenizou as professoras Carla e Sandra pelo projeto, além das professoras homenageadas. “Parabéns às professoras pelo projeto e a todas vocês que já deram sua contribuição para a educação no município”, finalizou.