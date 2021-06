Estado confirma mais 2.329 casos e 49 óbitos pela Covid-19

Crédito da foto Para Reprodução

Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (13) mais 2.329 casos confirmados e 49 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.143.636 casos confirmados e 27.976 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (27), fevereiro (12), março (3), abril (5), maio (65) e junho (2.211) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: junho (1), agosto (1), novembro (2) e dezembro (2).

INTERNADOS –O informe relata que 2.671 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 2.037 pacientes em leitos SUS (944 em UTI e 1.093 em enfermaria) e 634 em leitos da rede particular (323 em UTI e 311 em enfermaria).

Há outros 3.237 pacientes internados, 1.185 em leitos UTI e 2.052 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos.

MORTES– A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 49 pacientes. São 17 mulheres e 32 homens, com idades que variam de 35 a 87 anos. Os óbitos ocorreram de 31 de maio a 13 de junho de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (13), Guarapuava (6), Cascavel (5), Tapejara (2) e Telêmaco Borba (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ampére, Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Campo Magro, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Castro, Catanduvas, Corbélia, Cornélio Procópio, Fazenda Rio Grande, Luiziana, Mariópolis, Matinhos, Medianeira, Palmas, Pinhais, Quedas do Iguaçu, São Jerônimo da Serra, São Pedro do Iguaçu e Uraí.

FORA DO PARANÁ– O monitoramento registra 6.043 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 159 pessoas morreram.