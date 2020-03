Estado de SP tem o primeiro caso de morte provocada pelo coronavírus

Crédito da foto Para Divulgação internet

O estado de São Paulo registrou nesta terça (17) a primeira morte do coronavírus. A vítima, a primeira no Brasil, era um homem de 62 anos. A informação é da secretaria de Saúde de São Paulo.

Maiores detalhes serão dados numa coletiva com os médicos do centro que cuida de medidas para prevenir a doença.

O prefeito Bruno Covas, de São Paulo, decretou situação de emergência na cidade para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, o estado de São Paulo tem 152 casos confirmados da doença até esta segunda-feira, com mais 1.777 casos suspeitos de coronavírus. Em todo o Brasil são 234 casos confirmados, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde desta segunda-feira.

Para ler a matéria completa no G1 clique aqui.