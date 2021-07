Estado investe R$ 18 milhões no 1º Ambulatório Médico de Especialidades, em Jacarezinho

Crédito da foto Para © Gustavo Marçal

O Governo do Estado está investindo R$ 18 milhões na construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, autorizou nesta quinta-feira (22) a licitação das obras, que devem iniciar nos próximos meses. Este é o primeiro dos 12 AMEs que serão criados em parceria com os consórcios intermunicipais de saúde.

“Esta obra é um esforço do Governo do Estado e será a primeira nessa nova modelagem de ambulatório. E o primeiro em Jacarezinho. É um momento importante para a região, que está crescendo e por isso temos que colocar estruturas para atender bem as pessoas”, disse Beto Preto, em visita ao município.

A expectativa é que pelo menos 13 mil consultas por mês sejam realizadas no AME, que vai contar com cobertura multiprofissional e também com consultório odontológico. O certame licitatório está previsto para 18 de agosto.

O espaço será de quase 4 mil metros quadrados, num terreno doado pelo município, abrigando assim os serviços do Consórcio Intermunicipal do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

“Uma grande notícia que o secretário nos traz, que agora será feita a publicação para a licitação. Resultado da sintonia entre o município e o Governo do Estado. Um grande investimento para o Norte Pioneiro”, afirmou o prefeito do município, Marcelo Palhares.

O secretário ainda visitou a obra das instalações da sede administrativa da Santa Casa de Jacarezinho, investimento de quase R$ 79 mil pelo governo estadual, acompanhado pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli. Em seguida, também acompanhou a vacinação contra a Covid-19 em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

REGIONALIZAÇÃO– Um dos grandes projetos do Governo do Estado na área da Saúde é a implantação de 12 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME). A proposta é ampliar e otimizar o atendimento ao usuário da Rede de Saúde no Estado. Os municípios que serão contemplados inicialmente são Irati, Ivaiporã, Campo Mourão, Paranavaí, Cianorte, Cornélio Procópio, União da Vitória e Jacarezinho, o primeiro a ser construído.

As unidades serão gerenciadas pelos consórcios intermunicipais de saúde, com atendimento no formato hospital-dia, e fazem parte da estratégia regionalização da saúde no atendimento à população.

O investimento passará de R$ 100 milhões. O AME ampliará a oferta de serviços com orientação terapêutica nas diferentes linhas de cuidado prioritárias, como materno infantil, saúde do idoso, hipertensão, diabetes e saúde mental.

Além de atendimento multiprofissional em diagnóstico, tratamento e acompanhamento para cidadãos com condições crônicas de maior risco em diversas especialidades, estão previstos ainda, em algumas unidades, um Centro de Especialidades Odontológico (CEO).

ESTRUTURA– As unidades contarão com área assistencial e administrativa. O projeto de construção apresenta recepção com conforto e segurança, áreas de consultórios médicos especializados, exames e diagnósticos, atendimento multiprofissional, centro odontológico, além de ambientes para cursos de educação permanente.

QUALICIS– Para gerenciar a estrutura desses AMES, a Sesa criou o Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios intermunicipais (QualiCis). Trata-se de um programa estratégico que tem foco na regionalização dos serviços e no apoio aos municípios na oferta de consultas e exames especializados.

O Governo do Estado dobrou o orçamento para os consórcios, passando de R$ 30 milhões em 2020 para 60 milhões em 2021.

O programa beneficiará mais de 8 milhões de paranaenses com foco no atendimento integral. O acesso da população aos serviços se dará por meio do encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde.